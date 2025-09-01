Подмосковным школьникам напомнили про цифровых помощников в День знаний

Новый учебный год открывает перед подмосковными школьниками не только новые знания, но и новые возможности, которые предоставляет «цифра». Подробнее о цифровых сервисах для школьников и их родителей рассказали в пресс-службе Мингосуправления региона.

Первым делом — электронный дневник: оценки, расписание и домашние задания всегда под рукой — в смартфоне. Для этого необходимо установить приложение Добродел. Домашнее задание получили, а найти нужную информацию поможет портал «Библиотеки Подмосковья». В нем собраны миллионы изданий, которые можно забронировать онлайн.

Кроме того, раскрыть свой творческий потенциал поможет портал «Дома культуры Подмосковья». Там есть кружки и студии на любой вкус: рисование, танцы, вокал, театр и многое другое. Для любителей физической активности подойдет платформа«Спорт Подмосковья». Там можно выбрать понравившуюся секцию и записаться на тренировку.

После активной тренировки пора домой. Чтобы не тратить время впустую на остановке, открывайте приложение «Добродел» и смотрите в сервисе «Общественный транспорт», где сейчас едет ваш автобус. И обязательно заботьтесь о здоровье. Удобная запись к врачу и электронная медкарта также доступны в приложении «Добродел».

«Добродел» — единое мобильное приложение с полезной информацией и услугами для жителей Подмосковья. Скачать приложение для Android можно в RuStore, на платформе AppGallery и в Google Play. Версия для iOS размещена в App Store.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.