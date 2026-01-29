Подмосковные волонтеры расчистили дорожки к домам одиноких пенсионеров
Фото - © Телеграм-канал "Волонтеры Подмосковья"
Активисты движения «Волонтеры Подмосковья» вновь с самого утра вышли на помощь коммунальщикам в уборке снежных заносов, сообщается в Telegram-канале движения.
Волонтеры чистят пешеходные переходы у школ и детсадов, подходы к поликлиникам. Кроме того, они приводят в порядок дорожки к домам одиноких пенсионеров.
Несмотря на то, что снег продолжает идти, добровольцы будут работать целый день.
«Спасибо каждому, кто сегодня встал раньше будильника ради других», — говорится в сообщении.
Московская область остается во власти снежного циклона. В некоторых округах региона побиты суточные рекорды по количеству выпавших осадков.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.
«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки», — сказал Воробьев.
