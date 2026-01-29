Подмосковные волонтеры расчистили дорожки к домам одиноких пенсионеров

сегодня в 11:05

Активисты движения «Волонтеры Подмосковья» вновь с самого утра вышли на помощь коммунальщикам в уборке снежных заносов, сообщается в Telegram-канале движения.

Волонтеры чистят пешеходные переходы у школ и детсадов, подходы к поликлиникам. Кроме того, они приводят в порядок дорожки к домам одиноких пенсионеров.

Несмотря на то, что снег продолжает идти, добровольцы будут работать целый день.

«Спасибо каждому, кто сегодня встал раньше будильника ради других», — говорится в сообщении.

Московская область остается во власти снежного циклона. В некоторых округах региона побиты суточные рекорды по количеству выпавших осадков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки», — сказал Воробьев.

