Подмосковные специалисты завершили реконструкцию жилого дома в Мариуполе

Фонд капитального ремонта Московской области под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства» и ООО «РКС-НР» успешно завершил реконструкцию многоквартирного дома на проспекте Маршала Жукова в Мариуполе. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

До начала мероприятий по восстановлению физический износ здания составлял 74%, а после обследования дому была присвоена четвертая категория технического состояния, которая определила его как аварийный. В ходе ремонта были выполнены работы по усилению/демонтажу и последующему восстановлению аварийных конструкций дома. Заменены системы электроснабжения, холодного водоснабжения и центрального отопления. Дополнительно обновлены кровля, фасад, а также оконные и дверные блоки. Проведен ремонт мест общего пользования.

Летом этого года фасад дома стал участником уникального арт-фестиваля «М’Арт», организованного фондом капитального ремонта Московской области и ассоциацией художников «Граффити Россия». Мастера преобразовали отреставрированное здание в художественный объект, создав яркий мурал на фасаде жилого дома.

Все восстановительные работы проводились при координации Минстроя России и правительства Московской области. Каждый этап контролировался экспертами ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта».

«Восстановление жилого фонда на новых территориях — это не только особая ответственность и слаженность специалистов всех уровней, но и индивидуальный подход к каждому зданию. Строители вернули дом в эксплуатацию, а художники вложили в него душу», — сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Он добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.