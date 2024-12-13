Подмосковные специалисты восстановили дом на проспекте Жукова в Мариуполе

Фонд капитального ремонта Московской области успешно завершил восстановление многоквартирного дома в Орджоникидзевском районе Мариуполя. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Работы проводились под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства» при координации Минстроя России и правительства Московской области. Контроль за соблюдением строительных норм и качеством выполненных работ осуществляли эксперты ГБУ МО «УТНКР».

Дом на проспекте Маршала Жукова, пострадавший в результате боевых действий, был полностью восстановлен. Проведенные работы включали демонтаж поврежденных участков здания, устранение дефектов, восстановление конструктивных элементов, а также замену всех внутренних инженерных коммуникаций. Особое внимание было уделено ремонту кровли, оконных блоков, фасада и внутренних помещений.

«Работы по восстановлению дома на проспекте Маршала Жукова стали примером ответственности и профессионализма подмосковных строителей. Мы гордимся вкладом Московской области в возвращение мирной жизни в город. В этом году на территории ДНР подмосковные строители провели ремонт 173 жилых домов, а также отремонтировали в рамках отдельных проектов 350 фасадов в Мариуполе. До конца 2024 года в городе планируем завершить ремонт 400 квартир», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.