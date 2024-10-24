Подмосковные специалисты реставрируют знаменитый дом Гампера в Мариуполе

В Мариуполе ведутся работы по реставрации одного из самых известных архитектурных памятников города Мариуполя — дома Сергея Гампера. Специалисты фонда капитального ремонта Московской области совместно с ППК «Единый заказчик в сфере строительства» восстанавливают историческое здание, пострадавшее в результате боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Все работы выполняются при координации Минстроя России и правительства Московской области.

Первоначально особняк был двухэтажным, а уже затем возвели третий этаж с флигелем, где Сергей Федорович Гампер принимал своих пациентов. В 1897 году к дому пристроили башню в готическом стиле из красного кирпича и благоустроили внутренний двор. После революции прежние владельцы эмигрировали, и дом был передан в коммунальную собственность.

На данный момент в процессе реконструкции строителями демонтированы поврежденные конструкции здания, возведены новые перекрытия и кровля. Внутри здания уже идут отделочные работы. Для реставрации фасада привезены специальные кирпичи особой марки, соответствующие древней архитектуре дома.

«Наша цель — вернуть особняку Гампера его неповторимый исторический облик и обеспечить сохранность легендарного здания для будущих поколений. Это не просто реставрация, это возрождение памятника архитектуры Мариуполя, символа городского прошлого», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Качество всех работ находится под строгим контролем экспертов ГБУ МО «УТНКР». Жители и гости города скоро смогут вновь пройти по знаменитому Гамперовскому спуску и полюбоваться обновленным зданием.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.