Подмосковные специалисты продолжают восстановление спорткомплекса в Донецке

Работы по восстановлению одного из ключевых спортивных объектов Донецка — комплекса «Локомотив» — продолжаются при активном участии специалистов фонда капитального ремонта Московской области. Проект реализуется под руководством ППК «Единый заказчик», при координации Минстроя России, Минспорта России и правительства Московской области, а строительный контроль на объекте осуществляют эксперты ГБУ МО «УТНКР». Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Восстановление спортивного центра — важный шаг в создании современных условий для тренировок и занятий спортом. Его открытия с нетерпением ждут не только тренеры и спортсмены, но и все жители Донецка.

Строители из Московской области проделали значительный объем работ:

демонтировали аварийные плиты перекрытия, поврежденные в результате нескольких обстрелов;

восстановили кирпичную кладку и усилили несущие конструкции стен;

металлическими обоймами укрепили конструкции помещений бассейна для обеспечения их надежности.

В данный момент ведутся работы по ремонту фасада и замене инженерных коммуникаций. Фасад уже утеплили и подготовили под отделку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.