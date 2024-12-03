Подмосковные специалисты продолжают восстанавливать девятиэтажный дом в Мариуполе

В Центральном районе Мариуполя продолжаются масштабные ремонтно-восстановительные работы девятиэтажного жилого дома, поврежденного в результате многодневных боевых действий, прямого попадания снаряда в кровлю и продолжительных пожаров. Восстановление проводится под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства», сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Качество всех работ контролируется специалистами ГБУ МО «УТНКР» в сотрудничестве с ФАУ «РосКапСтрой». Ежедневные выезды на объект обеспечивают соблюдение строительных норм.

Строители произвели демонтажные работы верхних трех этажей одного из подъездов, восстановили конструктивные элементы здания, отремонтировали кровлю, установили новые пластиковые окна, заменили инженерные коммуникации, обновили фасад, благоустроили прилегающую территорию. На данный момент на объекте проводятся внутренние отделочные работы мест общего пользования и квартир. В 26 жилых помещениях ремонт уже завершен.

«Восстановление разрушенных домов — это не просто строительство, это возвращение к нормальной жизни тысяч семей. Работа над объектами в Мариуполе и других пострадавших регионах требует высокой степени ответственности от специалистов всех уровней», — сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

ГБУ МО «УТНКР» участвует в восстановлении инфраструктуры Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с начала проводимых работ. Производит обследование пострадавших объектов, сопровождает каждый этап восстановительных работ на самых значимых объектах региона. Подробная информация о деятельности ГБУ МО «УТНКР» на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Он добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.