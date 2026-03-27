Подмосковные сотрудницы ЖКХ победили в конкурсе «Краса ЖКХ»

Сотрудницы предприятий жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья стали победительницами и обладательницами Гран-при Всероссийского конкурса «Краса ЖКХ», итоги которого подвели в Москве. Регион представили 59 участниц, занявших призовые места в различных номинациях, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Всего на конкурс поступило около 600 заявок из 49 регионов России. В Московской области широкий отклик получили состязания среди сотрудниц водоканалов и коммунальных предприятий.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев подчеркнул, что в отрасли трудятся тысячи женщин, которые наравне с мужчинами решают сложные производственные задачи — от обеспечения бесперебойной подачи воды до управления спецтехникой.

«Есть возможность достойно отметить их заслуги и вдохновить новые поколения на работу в ЖКХ», — отметил Григорьев.

Победителем в номинации «Руководитель структурного подразделения предприятия водоснабжения по водоподготовке» стала Ольга Харина из Красногорска. Она работает в сфере ЖКХ 20 лет и отвечает за ключевой этап подготовки питьевой воды.

Гран-при конкурса получили сотрудницы Щелковского водоканала: Наталья Шаховал — в номинации «Оператор водопроводных сооружений», Ольга Дедова — «Руководитель структурного подразделения по эксплуатации водопроводных сооружений», Татьяна Мартьянова — «Руководитель планово-экономической службы предприятия водоснабжения и водоотведения».

Александра Калашникова победила в номинации «Техник-лаборант по химическому анализу воды». Более 14 лет она обеспечивает лабораторный контроль качества воды.

В число призеров также вошли представительницы Балашихинских коммунальных систем — Костюкова Нина, Фитькал Надежда, Ионова Ирина, Сафонова Оксана и Дементьева Инга. Они обеспечивают работу теплоснабжения, котельного оборудования и аварийно-диспетчерских служб.

Организатор конкурса Наталья Абросимова сообщила, что проект проходит второй год и привлекает все больше участников из разных регионов. Подробная информация размещена на сайте https://krasa-zhkh-rf.ru.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области планируется модернизировать еще 24 очистных сооружения.

«В регионе 630 очистных сооружений, в том числе 60 крупных, которые обслуживают города. С 2018 года мы занимаемся их обновлением, приводим к современным стандартам», — сказал Воробьев.