Подмосковные коммунальщики заменили более 200 м водоснабжения в ДНР за неделю
Фото - © Источник фото: Министерство ЖКХ Московской области
На минувшей неделе аварийно-восстановительные бригады предприятия «Мособлводоканал» заменили более 200 метров сетей холодного водоснабжения с увеличением диаметра сечения труб в Новоазовском округе ДНР, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
Работы были проведены в следующих населенных пунктах:
- в г. Новоазовск переложили трубопровод протяженностью 31,5 метров;
- в с. Самойлово обновили 179 метров изношенного водовода.
Всего за неделю специалисты оперативно устранили 20 нарушений на водопроводных и канализационных сетях округа.
- В числе выполненных работ:
- восстановление проходимости 7 участков самотечной канализационной системы;
- проведение 13 ремонтов на сетях водоснабжения, включая замену 2 участков водовода;
- ревизия оборудования на канализационных станциях и ремонт участка напорного коллектора в п. г. т. Седово.
Кроме того, «Мособлводоканал» продолжает оказывать поддержку Новоазовскому муниципальному округу, проводя капитальный ремонт водозаборного узла и канализационной станции биологической очистки.
Эти работы играют ключевую роль в восстановлении коммунальной инфраструктуры подшефного региона.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.
Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.