сегодня в 17:30

Подмосковные коммунальщики заменили более 200 м водоснабжения в ДНР за неделю

На минувшей неделе аварийно-восстановительные бригады предприятия «Мособлводоканал» заменили более 200 метров сетей холодного водоснабжения с увеличением диаметра сечения труб в Новоазовском округе ДНР, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Работы были проведены в следующих населенных пунктах:

в г. Новоазовск переложили трубопровод протяженностью 31,5 метров;

в с. Самойлово обновили 179 метров изношенного водовода.

Всего за неделю специалисты оперативно устранили 20 нарушений на водопроводных и канализационных сетях округа.

В числе выполненных работ:

восстановление проходимости 7 участков самотечной канализационной системы;

проведение 13 ремонтов на сетях водоснабжения, включая замену 2 участков водовода;

ревизия оборудования на канализационных станциях и ремонт участка напорного коллектора в п. г. т. Седово.

Кроме того, «Мособлводоканал» продолжает оказывать поддержку Новоазовскому муниципальному округу, проводя капитальный ремонт водозаборного узла и канализационной станции биологической очистки.

Эти работы играют ключевую роль в восстановлении коммунальной инфраструктуры подшефного региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.