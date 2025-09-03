Подмосковные энергетики приняли участие в линейках профессиональных колледжей

Представители «Мособлэнерго» приняли участие в торжественных линейках, посвященных Дню знаний и началу нового учебного года в ряде учреждений среднего профессионального образования Московской области. Это стало символом успешного партнерства между филиалами компании и профильными колледжами и техникумами, направленного на подготовку квалифицированных кадров в энергетической сфере и развитие потенциала молодого поколения. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

На торжественной линейке в Воскресенском колледже побывал начальник службы ПК и ОТ Воскресенского производственного отделения Коломенского филиала Михаил Духинов, а в Электростальском колледже присутствовал Владислав Третьяк, начальник Электростальского производственного отделения «Мособлэнерго». Он поздравил учащихся с началом учебного года и подчеркнул важность получения профессиональных знаний и навыков, а также востребованность специалистов энергетической отрасли в современной экономике.

Начальник Орехово-Зуевского производственного отделения Михаил Соловов принял участие в торжественной линейке в Орехово-Зуевском техникуме имени Бондаренко. Он также поздравил студентов и выразил уверенность в том, что сотрудничество с энергетиками поможет им в получении качественного образования и дальнейшем трудоустройстве.

Торжественную линейку в Егорьевском техникуме посетил Сергей Кувшинов, заместитель директора Павлово-Посадского филиала по развитию и реализации услуг. Он дал напутствие студентам и подчеркнул готовность крупнейшей электросетевой компании Подмосковья сотрудничать с учебными заведениями для успешной подготовки будущих специалистов.

В мероприятиях, приуроченных к началу учебного года, в Щелковском колледже принял участие начальник Щелковского производственного отделения Михаил Постевой, а в ГБПОУ МО «Колледж „Подмосковье“ в Лобне — начальник Долгопрудненского ПО Красногорского филиала компании Сергей Крылов.

«Мособлэнерго» стремится к развитию партнерских отношений с образовательными учреждениями и поддержке инициатив, направленных на подготовку специалистов в сфере электроэнергетики. Такое сотрудничество нацелено ни интеграцию теоретических знаний и практических навыков и способствует обеспечению отрасли квалифицированными кадрами в условиях растущего спроса на энергетические ресурсы.

