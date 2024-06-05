Подмосковные энергетики повышают качество электроснабжения потребителей

В Московской области продолжается масштабная реализация мероприятий, направленных на повышение качества и надежности электроснабжения потребителей. Работы проводятся в разных муниципалитетах региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

В Подмосковье четвертый год подряд реализуется программа повышения надежности электроснабжения. В рамках программы энергетики выполняют мероприятия по ремонту, реконструкции и строительству энергообъектов.

За время действия программы удалось повысить качество электроснабжения в среднем на 20%.

В прошлом году работы проводились в 26 округах, в этом — в 33. Акцент делается на тех районах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей.

Один из муниципалитетов, в котором активно проводятся работы на объектах электроснабжения, — городской округ Коломна. В ходе работ специалисты взамен МТП установили новую комплектную трансформаторную подстанцию (КТП) 10/0,4 кВ с заменой трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор 400 кВА. Благодаря увеличению мощности трансформаторной подстанции качество и надежность электроснабжения повышена у более 300 потребителей.

Всего в ходе ремонтной программы на территории г. о. Коломна будет реконструировано 27 трансформаторных подстанций в 23 населенных пунктах (Мякинино, Нижнее Хорошово, Подмалинки, Троицкие Озерки, Проводник, Шеметово, Большое Колычево, Борисовское, Коломна, Пестриково, Бакунино, Лукерьино, Павлеево, Дуброво, Семибратское, Кудрявцево, Колодкино, Шкинь, Захаркино, Настасьино, Зиновьево, Воловичи, Шапкино) и на территории четырех садовых товариществ («Деметра», «Успех», Надежда-2», «Ромашка»).

В результате проведенных работ увеличится пропускная способность электрооборудования, снизятся потери электроэнергии, появится дополнительная возможность резервирования электроснабжения потребителей.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.