Подмосковные энергетики напоминают об опасности несогласованных работ в зоне ЛЭП

Министерство энергетики Московской области напоминает, что подстанции, воздушные и кабельные линии электропередачи и другие объекты электроэнергетики — это зона повышенной опасности. Выполнение любых несогласованных работ в границах охранных зон сооружений электросетевого хозяйства не только может повлечь прекращение электроснабжения жителей и социально значимых объектов инфраструктуры, но и является угрозой жизни и здоровью как нарушителей, так и иных лиц. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Любые работы в охранных зонах объектов электроэнергетики должны быть в установленном порядке согласованы с электросетевой организацией.

Охранные зоны воздушных линий электропередачи пролегают по обе стороны от ЛЭП и составляют для воздушных линий напряжением 1-20 кВ — 10 метров, 35 кВ — 15 метров, 110 кВ — 20 метров и до 55 метров для линий более высоких классов напряжения.

Охранные зоны кабельных линий устанавливаются непосредственно на поверхности земли и в грунте над всей протяженностью КЛ и на расстоянии одного метра по обеим сторонам от кабеля.

В отношении подстанций и распределительных устройств охранной зоной является часть поверхности земли и воздушного пространства по всему периметру участка, на котором установлены электрообъекты. Размеры охранной зоны — от 10 метров в более — определяются в зависимости от высшего напряжения подстанции.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, привести к их повреждению или уничтожению, повлечь возникновение пожаров и нанесение экологического ущерба, спровоцировать причинение вреда имуществу физических и юридических лиц, а также жизни и здоровью граждан.

В частности, в охранных зонах объектов электроэнергетики запрещено:

строить, ремонтировать или сносить здания и сооружения;

проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ;

рыбачить, запускать любые летательные аппараты, размещать игровые и спортивные площадки и любые конструкции, разводить огонь;

набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры ЛЭП, открывать двери и люки в подстанциях, проникать внутрь объектов и производить в них любые действия;

размещать любые объекты и предметы в пределах проходов и подъездов к подстанциям, возводить сооружения и производить работы, препятствующие доступу к электрообъектам, размещать автостоянки и автозаправочные станции, устраивать свалки мусора;

производить погрузочно-разгрузочные и земляные работы, работу ударными механизмами, посадку и самостоятельную вырубку деревьев, разводить и содержать животных;

передвигаться под воздушными линиями электропередачи автотранспорту и механизмам высотой более 4,5 метров (с учетом высоты груза и без него).

При обнаружении проведения работ в охранной зоне объектов электроэнергетики без надлежащего разрешения на производство работ энергетики имеют право остановить указанные работы и составить соответствующий акт о правонарушении.

Обращаем внимание, что за совершение в охранной зоне действий, которые запрещены законом либо в случаях, когда работы производятся без получения разрешения на их проведение, лица, виновные в нарушении «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», привлекаются к административной ответственности.

Для получения письменного решения о согласовании производства работ в охранной зоне энергообъекта заинтересованные лица обязаны обратиться в электросетевую организацию с письменным заявлением.

В случае обнаружения противоправных действий в охранной зоне ЛЭП или трансформаторных подстанций, просим вас незамедлительно сообщать о случившемся по телефону горячей линии 8 (495) 99-500-99.

