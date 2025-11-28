Подмосковная компания по вывозу ТКО продолжает расширять свой автопарк
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
На баланс компании-возчика ТКО на территории Московской области «ЭкоЛайф» поступили новые транспортные средства. За последнюю декаду ноября компания приняла и распределила по обособленным подразделениям более 20 единиц разной техники, сообщает пресс-служба Минчистоты Подмосковья.
К примеру, в обособленное подразделение в Одинцове отправился мультилифт — грузовой погрузчик.
Краново-манипуляционная установка доставлена в подразделения в:
- Химках — 2 ед.;
- Домодедово — 2 ед.;
- Сергиевом Посаде — 2 ед.
Техника для вывоза твердых коммунальных отходов направлена в:
- Сергиев Посад — 4 ед.;
- Химки — 4 ед.;
- Одинцово — 4 ед.;
- Руза — 3 ед.;
- Кашира — 1 ед.
Новая техника позволит усилить маршруты и поднять операционные мощности в зимний период.
Обновление парка специальной техники способствует улучшению качества оказания услуг населению и гарантирует своевременное выполнение всех работ по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов, обеспечивая комфорт жителей региона даже в условиях повышенной сезонной нагрузки.
Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.
Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.
«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.