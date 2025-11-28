Подмосковная компания по вывозу ТКО продолжает расширять свой автопарк

На баланс компании-возчика ТКО на территории Московской области «ЭкоЛайф» поступили новые транспортные средства. За последнюю декаду ноября компания приняла и распределила по обособленным подразделениям более 20 единиц разной техники, сообщает пресс-служба Минчистоты Подмосковья.

К примеру, в обособленное подразделение в Одинцове отправился мультилифт — грузовой погрузчик.

Краново-манипуляционная установка доставлена в подразделения в:

Химках — 2 ед.;

Домодедово — 2 ед.;

Сергиевом Посаде — 2 ед.

Техника для вывоза твердых коммунальных отходов направлена в:

Сергиев Посад — 4 ед.;

Химки — 4 ед.;

Одинцово — 4 ед.;

Руза — 3 ед.;

Кашира — 1 ед.

Новая техника позволит усилить маршруты и поднять операционные мощности в зимний период.

Обновление парка специальной техники способствует улучшению качества оказания услуг населению и гарантирует своевременное выполнение всех работ по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов, обеспечивая комфорт жителей региона даже в условиях повышенной сезонной нагрузки.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.