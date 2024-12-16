Подмосковная аварийно-восстановительная служба подвела итоги за минувшую неделю

За минувшую неделю в Московской области зафиксировано снижение количества технологических сбоев на объектах жизнеобеспечения. В сравнении с аналогичным предыдущим периодом их число сократилось на 7%. На контроль подмосковной аварийно-восстановительной службы было поставлено 553 технологических нарушения в работе объектов ЖКХ (595 на предыдущей неделе), сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Из 553 сбоев 182 (218 на прошлой неделе) инцидентов касались теплоснабжения, 157 (131 на предыдущей неделе) — подачи горячей воды, 116 (87 — на прошлой неделе) затронули систему холодного водоснабжения, и 98 — электроснабжения (против 158 случаев на предыдущей неделе).

За отчетный период оперативные группы МОС АВС выполнили 46 выездов в муниципальные образования региона, рабочие бригады — 36. Также 37 мероприятий были направлены на обеспечение безопасности и антитеррору.

Всего с начала года специалисты подмосковной аварийно-восстановительной службы выполнили 7583 выездов в муниципалитеты. Из них рабочие бригады выезжали в муниципальные образования 1547 раз, оперативные группы — 6036 раз.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.