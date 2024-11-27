Подмосковье восстанавливает транспортно-технологический колледж в Макеевке

Специалисты Подмосковья завершают ремонтно-восстановительные работы транспортно-технологического колледжа в Макеевке, основанного в 1929 году. История учебного заведения начинается с пяти академических аудиторий, выделенных в школе № 1, где уже в первый набор поступило 75 студентов. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Это учебное заведение, сыгравшее важную роль в развитии региона, серьезно пострадало в результате артиллерийских обстрелов, но благодаря усилиям строителей после капитального ремонта колледж сможет принять новое поколение учащихся в полностью обновленных и современных условиях.

Ключевые этапы восстановления:

завершается ремонт кровли;

идет установка новых окон и дверей;

производится замена системы центрального отопления.

Строительная готовность объекта составляет более 90%.

«Восстановление социальной инфраструктуры Макеевки — это важнейшая задача, направленная на улучшение качества жизни местного населения. Капитальный ремонт транспортно-технологического колледжа стал одним шагом к возрождению значимых объектов региона», — сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Работы проводятся фондом капитального ремонта Московской области под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства». Весь процесс контролируют специалисты ГБУ МО «УТНКР совершая ежедневные выезды на объекты для проведения строительного контроля ремонтно-восстановительных работ.

Организация участвует в восстановлении инфраструктуры Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с начала проводимых работ. Производит обследование пострадавших объектов, сопровождает каждый этап восстановительных работ на самых значимых объектах региона. Подробная информация о деятельности ГБУ МО «УТНКР» на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.