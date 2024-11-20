Подмосковье продолжает восстанавливать коммунальную инфраструктуру в ДНР

сегодня в 15:59

В Новоазовском муниципальном округе Донецкой Народной Республики продолжаются масштабные работы по восстановлению водопроводных и канализационных сетей силами подмосковного предприятия «Коммунальные системы Московской области», подведомственного министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках текущих мероприятий по поддержанию сетей водоснабжения и водоотведения за первую половину текущего месяца аварийно-восстановительные бригады ГУП МО «КС МО» устранили более 30 технологических инцидентов.

В числе выполненных работ:

ликвидация 22 утечек на водопроводных сетях;

замена 4 глубинных насосов на водозаборных скважинах;

восстановление проходимости 8 участков канализационной системы.

«Мы активно помогаем подшефным территориям, создавая устойчивую работу инженерных сетей. Восстановление и поддержание жизненно важных систем — это основа для улучшения качества жизни в округе», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.