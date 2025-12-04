Подмосковье приглашает инновационные компании к участию в модернизации ЖКХ

Научно-технический совет при министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области проводит экспертизу новых технологий для отрасли. Компании, которые разрабатывают или производят инновационное оборудование, материалы или программные решения для инженерных сетей, очистных сооружений и других объектов водоснабжения и водоотведения, могут подать заявку на рассмотрение своих проектов.

Экспертная комиссия, состоящая из специалистов, докторов и кандидатов технических наук, а также сотрудников ведущих предприятий, оценивает проекты по ряду критериев. В их числе — энергоэффективность, надежность, экономическая целесообразность, учет территориальных особенностей, эксплуатационные затраты, влияние на экологию и влияние на тарифы для населения.

Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов отметил, что совет помогает интегрировать передовые решения в деятельность муниципалитетов и ведомств. Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев добавил, что с начала года эксперты рассмотрели более 120 решений, а перспективные компании получают полное сопровождение — от технической доработки до экономического обоснования.

По итогам успешной экспертизы решения могут быть рекомендованы к масштабированию на объектах коммунальной инфраструктуры региона. Подать заявку можно на сайте.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил информировать жителей СНТ о программе соцгазификации. Он напомнил, что президентская программа по газификации была расширена и на СНТ.

«Большая работа предстоит, есть приоритезация газификации СНТ. Мы все видим, что СНТ сегодня живут полной жизнью не только летом, но и зимой», — заявил губернатор.