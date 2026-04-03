Подмосковье представило цифровое управление энергосистемой в Казани

Делегация Подмосковья во главе с министром энергетики Сергеем Воропановым приняла участие в международном форуме «Энергопром» в Казани и представила опыт управления энергосистемой региона, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Форум прошел при участии министерства энергетики РФ и объединил представителей более 20 регионов, федеральных органов власти, энергетических компаний и зарубежных делегаций. Участники обсудили цифровизацию отрасли, реализацию генеральной схемы развития электроэнергетики и прогнозирование потребления в условиях растущей нагрузки.

Отдельное внимание уделили развитию индивидуального жилищного строительства и подключению центров обработки данных, которые создают дополнительную нагрузку на инфраструктуру. Подмосковье представило практику управления одной из крупнейших энергосистем страны: свыше 182 тыс. км линий электропередачи, 57 тыс. МВА трансформаторной мощности и около 66 млрд кВт⋅ч потребления в год.

Одним из ключевых инструментов стал ЖКХ-центр — единая система, которая в режиме реального времени собирает данные и координирует работу служб. Это позволило сократить среднее время устранения аварий с 6 часов 48 минут до 5 часов и снизить число длительных отключений более чем в 1,7 раза. Дополняет систему цифровой двойник инфраструктуры — ГИС «Инженерные сети», с помощью которого моделируют режимы работы и формируют программы модернизации.

«Мы показали, как выстроена система управления — от данных до принятия решений. Есть конкретный результат: быстрее выявляем и устраняем инциденты», — отметил Сергей Воропанов.

Он добавил, что регионы проявили интерес к подмосковной практике и уже планируют ознакомительные визиты. Разработчики технологических решений договорились продолжить сотрудничество на площадке Московской области. Опыт региона поддержали на федеральном уровне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что создание центра управления ЖКХ стало возможно благодаря высокому уровню цифровизации. Свой вклад внесла и модернизация аварийной службы.

«Центр ЖКХ, который мы создали здесь, в центре управления регионом, — это команда, которая отвечает за энергоснабжение: «Россети МР», «Мособлэнерго», это все, что касается тепла и водоснабжения. Создание такого центра стало возможным благодаря достаточно высокому и еще идущему процессу цифровизации», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.