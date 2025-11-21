Подмосковье представило лучшие практики управления МКД на выставке на ВДНХ

На главной выставочной площадке страны прошла 3-я «Ярмарка УК», собравшая ведущие управляющие организации, поставщиков технологий и оборудования, а также экспертов отрасли в сфере ЖКХ и городского хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Свой стенд в рамках мероприятия представила Московская область, также среди экспонентов выставки были представлены:

управляющие организации;

производители и сервисные компании.

С приветственным словом к участникам и гостям выставки обратилась Олеся Тыщенко, Председатель координационного совета Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области.

«Мы рады, что Подмосковью есть, что продемонстрировать на таком знаковом мероприятии. В регионе более 53 тыс. МКД, и есть безусловные лидеры среди управляющих организаций. Для нас большая честь поделиться с коллегами со всей страны тем практическим опытом, который был накоплен в Московской области. Мы наглядно показали, как активная работа с советами МКД, внедрение цифровых сервисов и прозрачная работа с жителями приводят к реальным улучшениям», — отметила Олеся Тыщенко.

Представители региона поделились опытом внедрения эффективных моделей управления многоквартирными домами, а также цифровые проекты в сфере отрасли. Всего в выставке от Подмосковья приняли участие 3 управляющие организации из Реутова, Пушкинского и Солнечногорска.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.