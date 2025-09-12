Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 13:25

Подмосковье обменялось опытом с Китаем в сфере обращения с отходами

Руководящий состав транспортно-логистической компании в сфере обращения с отходами на территории Московской области встретилось с представителями предприятия — лидера по производству коммунальной техники в Китае. Участники обсудили перспективы сотрудничества по поставке техники и оборудования для вывоза ТКО в регионе, сообщает пресс-служба Минчистоты Подмосковья.

Специалисты провели для китайских коллег экскурсию в обособленное подразделение компании в городском округе Химки, показав все этапы работы в ремзоне.

Гости посетили кузовной участок, побывали в покрасочной камере, осмотрели участок по ремонту надстроечного оборудования, посетили агрегатный цех и проявили интерес к работе на токарно-фрезерном участке. Также коллеги ознакомились с центральным складом.

В завершение встречи китайские партнеры поблагодарили сотрудников региона за гостеприимство и выразили надежду на дальнейшее сотрудничество.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.