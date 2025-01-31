Подметально-вакуумная машина выехала убирать улицы Москвы

Поддержание чистоты и порядка для специалистов коммунальных структур является приоритетным. С этой целью 31 января на столичные улицы выехала работать подметально-вакуумная машина, сообщает пресс-служба Городского хозяйства Москвы .

В Москве ежедневно и круглосуточно трудятся работники комплекса городского хозяйства, обеспечивая порядок на улицах, во дворах и общественных зонах. Чистота мегаполиса является приоритетной задачей, поэтому специалисты непрерывно следят за состоянием дорог и городских территорий.

«В связи с установлением положительных температур наружного воздуха принято решение вывести на улицы подметально-вакуумную технику, чтобы очистить город от пыли. Большинство машин — отечественного производства, они сконструированы на базе шасси КАМАЗ со вспомогательной силовой установкой. Эта техника используется при уборке пешеходных зон, тротуаров и вылетных магистралей», — сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

В настоящее время коммунальные службы выполняют комплексную уборку дорожной инфраструктуры, включая знаки, экраны от шума, ограждения и указатели. Для эффективной механической уборки дорог в любое время года применяются специальные машины, сочетающие функции подметания и вакуумного сбора мусора.