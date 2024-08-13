Подготовка к отопительному сезону продолжается в Ленинском округе

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов в ходе оперативного совещания с профильными заместителями обсудил подготовку к новому отопительному сезону, сообщает пресс-служба муниципального образования.

На сегодняшний день из 41 котельной прошли проверку 38, гидравлические испытания проведены на 140 из 148 км тепловых сетей, а краткосрочный план по обновлению теплотрасс завершен.

«В Ленинском городском округе мы планируем завершить подготовительные работы раньше срока. В данный момент активно проводим тепловые и гидравлические испытания, ремонт и обновление котельных и теплотрасс, а также систем электроснабжения. Производим промывку котлов и теплоносителей, подготавливаем запасы топлива и резервных ресурсов на случай аварий и налаживаем взаимодействие с различными службами для реагирования на непредвиденные ситуации», — приводятся в сообщении слова главы округа Станислава Каторова.

Он добавил, что на сегодняшний день из 41 котельной готовы к новому отопительному сезону 38, все они прошли необходимые профилактические проверки. Гидравлические испытания проведены на 140 из 148 км тепловых сетей, завершение всех работ планируется к 16 сентября. Краткосрочный план по обновлению теплотрасс завершен, еще 8 объектов находятся в процессе модернизации согласно среднесрочным планам. Кроме того, в Ленинском округе к зиме готовят объекты социальной сферы: школы, учреждения культуры, спортивные и медицинские здания.

«Уверен, что принятые меры и активное сотрудничество с соответствующими службами обеспечат надежное теплоснабжение зданий зимой», — подытожил Каторов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.