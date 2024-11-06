Подачу холодной воды возобновят в 36 домах округа Воскресенск в среду
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6 ноября с 10:00 в связи с проведением аварийно-ремонтных работ по адресу: р. п. Хорлово, ул. Школьная, д. 2Б, прекращена подача холодной воды в 36 многоквартирных домах, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
Сотрудники МУП «Белоозерское ЖКХ», деятельность которого курирует Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области, оперативно проводят необходимые ремонтные работы.
Плановый срок завершения работ и восстановления водоснабжения запланирован в 15:00.
Жителям приносят извинения за додавленные неудобства.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.
«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.