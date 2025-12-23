Под Лондоном нашли гигантский сгусток из жира и отбросов весом 100 тонн

В канализации восточной части Лондона образовалась жировая пробка весом в 100 тонн и длиной в 100 метров, которая полностью заблокировала трубы. Для ликвидации засора может потребоваться несколько недель, пишет издание LBC .

Гигантский «жирберг» (fatberg) закупорил коллектор в историческом районе Уайтчепел. Здесь до сих пор используются узкие кирпичные тоннели для отвода сточных вод, которые были проложены еще во времена правления королевы Виктории.

«Канализационный монстр» имеет длину около 100 метров, а его вес, по мнению экспертов, может достигать 100 тонн. Канализация справлялась со своей задачей до появления влажных салфеток. Они забивают коллекторы, покрываясь маслом и жиром от пищи. Получившийся сгусток быстро растет, поэтому ситуация может стать неуправляемой, если своевременно его не заметить.

«На устранение засоров и ремонт канализаций каждый год тратятся десятки миллионов фунтов стерлингов (миллиарды рублей). В конечном счете расплачиваться за это приходится потребителям», — заявил Тим Дэвис из компании Thames Water, которая больше 10 лет борется с гигантскими сгустками затвердевшего жира.

Ранее сантехник предупредил россиян, что привычка смывать «что угодно» в унитаз превращает канализацию в мину замедленного действия. В результате даже одна квартира может устроить аварийный ад всему дому.

