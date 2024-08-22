Почти 70% сетей теплоснабжения заменили в мкр Климовск Подольска

Первый замглавы городского округа Подольск Владимир Кравцов проверил ход работ по строительству сетей теплоснабжения в микрорайоне Климовск. В настоящее время идет замена коммуникаций на улицах Заводская, Мичурина и Театральная. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Рабочие проложили 68% новых теплосетей. Всего в мкр. Климовск в этом году отремонтируют почти 11 км теплосетей. В начале сентября начнутся работы по подключению систем отопления к котельной КСПЗ.

Большая часть уложенных сетей принята специализированной организацией, проведены работы по их промывке. Коммуникации готовы к дальнейшим этапам подключения. После того, как сделают переврезку и переподключение многоквартирных домов к новой сети, подрядчик благоустроит территорию.

Продолжается ремонт котельной Климовского патронного завода. Здесь установят систему автоматического включения резерва, чтобы исключить перебои с теплом, а также заменят запорную арматуру, обновят выводы теплосетей и заменят котел.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он также подчеркнул, что крайне важно внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании», — заявил Воробьев.