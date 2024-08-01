Почти 54 км газопроводов построили и реконструировали в Москве за 6 месяцев

Бирюков: за полгода 54 км газопроводов построили и реконструировали в Москве

Сотрудники комплекса городского хозяйства за шесть месяцев построили и провели реконструкцию почти 54 километров газопроводов, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

По его словам, столица — один из первых регионов в стране по обновлению инженерных коммуникаций. За первые полгода 2024 года построили 33,6 километров, реконструировали чуть больше 20 километров газовых сетей. Благодаря этой работе удается обеспечить надежным и безопасным газоснабжением москвичей, снизить износ сетей.

При строительстве и реконструкции используются материалы, созданные внутри России. Также во время работ применяются бестраншейные технологии, которые минимизируют разрытие и не повреждают коммуникации.

Помимо этого, в столице газопроводы оборудуют специальными запорными устройствами. Они позволяют за 90 секунд дистанционно отключить подачу газа.

Ранее сообщалось, что москвичам бесплатно поменяли 160 тыс. электросчетчиков в домах с начала года. В третьем и четвертом квартале произведут замену еще такого же количества приборов.