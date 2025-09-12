Почти 50 тыс обращений за льготными путевками в санаторий поступило в Подмосковье

С начала года на региональном портале услугой «Бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками» воспользовались почти 50 тыс. раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В Подмосковье право на бесплатное санаторно-курортное лечение имеют федеральные и региональные льготники. Путевка предоставляется по медицинским показаниям в санаторно-курортные организации, расположенные в России, в порядке очередности и не чаще одного раза в год.

Чтобы встать на учет на получение бесплатной путевки, нужно записаться к терапевту в поликлинике по месту жительства, получить справку по форме 070/у и подать электронное заявление на региональном портале в разделе «Соцподдержка» — «Организация отдыха».

В услугу внедрены умные сервисы, которые проверят наличие ранее поданного заявления, отобразят информацию об очереди на получение льготной путевки прямо при подаче заявки и автоматически запросят сведения, если медицинские показания для лечения не изменились.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу – электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», – уточнил Воробьев.