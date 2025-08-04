Почти 5 тыс заявок на регистрацию соцпредприятий поступило на портал Подмосковья

На региональном портале госуслуг подано порядка 5 тысяч заявлений на внесение субъектов малого и среднего предпринимательства в реестр социальных предприятий Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Получить статус социального предприятия могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, работающие с социально уязвимыми категориями граждан, а также предприятия, в которых трудятся социально незащищенные лица или которые занимаются социально значимой деятельностью в области образования, медицины, культуры и т. д.

Услуга «Признание субъекта МСП социальным предприятием» доступна на региональном портале в разделе «Бизнесу» — «Развитие бизнеса». Чтобы подать заявление, необходимо авторизоваться на портале с помощью ЕСИА и заполнить электронную форму заявления. Решение поступит в личный кабинет заявителя. Отметим, статус соцпредприятия необходимо подтверждать ежегодно.

Услуга предоставляется бесплатно. Только с начала 2025 года ею воспользовались почти 1 тыс. раз.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.