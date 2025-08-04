Почти 45 тыс элементов покрасили коммунальщики во дворах Подмосковья в 2025 году

На дворовых территориях и общественных пространствах Московской области силами служб коммунальной сферы выполнены работы по восстановлению покрасочного слоя порядка 45 тыс. элементов с начала года. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты Подмосковья.

Наибольший объем работ провели в:

округе Пушкинский — более 2,7 тыс.;

Балашихе — порядка 2,5 тыс.;

Серпухове — порядка 2,4 тыс.

Покраска различных элементов двора является важной частью ухода за придомовой территорией. Она позволяет сохранить внешний вид конструкций, защитить материалы от воздействия окружающей среды и придать участку аккуратный и ухоженный вид.

Например, металлические конструкции подвержены воздействию влаги и соли, что ведет к образованию ржавчины. Деревянные элементы также нуждаются в защите от воды, солнца и насекомых-вредителей.

В числе наиболее распространенных объектов, подлежащих покраске, можно выделить следующие:

металлические ограды;

деревянные заборы;

игровые элементы на детских площадках;

скамейки и беседки.

Сообщить о необходимости обновления элементов благоустройства во дворе жители могут в свою управляющую организацию либо в территориальный отдел министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московский области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.