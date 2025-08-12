Почти 400 тонн электронного лома за год собирают на утилизацию в Подмосковье

Министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов сообщил, что в Подмосковье в год отправляется на утилизацию около 400 тонн электронных отходов, передает корреспондент РИАМО.

«Фонд нам очень сильно помогает, так как экономит бюджетные средства. Потому что у нас происходит взаимодействие с коллегами, и они принимают эту технику от наших министерств. Самое главное — это взаимодействие с муниципалитетами, 56 муниципалитетов по году дают цифру порядка 400 тонн (утилизированной электронной техники — ред.)», — сказал Фирсов.

Он отметил, что в лидерах среди подмосковных муниципалитетов по сбору электронного лома находятся Пушкинский округ, Красногорск и Люберцы.

«За все годы (реализации программы — ред.) по всем регионам Российской Федерации собрано более 20 тысяч тонн электронных отходов, и в Московской области почти 4 тысячи. Но дело не в тоннах, а в людях, которые сдают эту электронику. Они понимают, зачем они сдают ее, и никогда не выбросят ее в простой контейнер», — сказала исполнительный директор Фонда рационального природопользования Александра Кудзагова.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что каждый человек должен понимать алгоритм вывоза строительных отходов.

«Вы знаете, что мы реализуем большую программу по внедрению системы, которая позволит нам не сразу, а если будем действовать системно, последовательно обеспечить вывоз стройотходов от физических лиц, ну и от юридических, конечно. Каждый человек должен понимать алгоритм заказа техники или места, где можно, соответственно, складировать, утилизировать стройотходы. Это ремонт, это стройка, это разные другие ситуации», — сказал Воробьев.