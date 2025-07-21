Почти 300 тыс раз жители Подмосковья записались к врачу через портал «Добродел»

Жители Подмосковья могут записаться к врачу через мобильное приложение «Добродел». Пользователи «Добродела» уже оформили запись почти 300 тыс. раз. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Чтобы оформить запись, нужно авторизоваться в приложении с помощью ЕСИА, перейти в раздел «Услуги» — «Запись к врачу». Далее необходимо выбрать врача, дату и время. Если к желаемому специалисту нет свободных талонов, то можно записаться к нему в лист ожидания.

Кроме того, если надо записать другого человека, то достаточно выбрать опцию «Другой полис». Если изменились обстоятельства, то отменить запись или изменить время можно в разделе «Мои записи».

Также в «Доброделе» можно онлайн заказать:

справку для получения путевки в санаторно-курортное лечение,

санаторно-курортную карту для взрослого или ребенка,

справку об отсутствии контактов с инфекционными больными,

прививочный сертификат (063/у),

выписку из истории болезни,

справку для поступающих в учебное заведение (форма 086/у),

справку для предоставления в спортивную секцию.

Для этого в цифровой медкарте требуется открыть «Медицинские документы» — «Новая заявка на документ» и выбрать необходимый тип документа.

В приложении «Добродел» можно также посмотреть и скачать медицинские результаты исследований. Пользователи «Добродела» уже воспользовались медкартой свыше 4,3 млн раз, а также вызвали врача на дом более 717 тыс. раз.

Скачать мобильное приложение «Добродел» можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.