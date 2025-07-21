Почти 300 тыс раз жители Подмосковья записались к врачу через портал «Добродел»
Фото - © Работа портала «Добродел»/Медиасток.рф
Жители Подмосковья могут записаться к врачу через мобильное приложение «Добродел». Пользователи «Добродела» уже оформили запись почти 300 тыс. раз. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
Чтобы оформить запись, нужно авторизоваться в приложении с помощью ЕСИА, перейти в раздел «Услуги» — «Запись к врачу». Далее необходимо выбрать врача, дату и время. Если к желаемому специалисту нет свободных талонов, то можно записаться к нему в лист ожидания.
Кроме того, если надо записать другого человека, то достаточно выбрать опцию «Другой полис». Если изменились обстоятельства, то отменить запись или изменить время можно в разделе «Мои записи».
Также в «Доброделе» можно онлайн заказать:
- справку для получения путевки в санаторно-курортное лечение,
- санаторно-курортную карту для взрослого или ребенка,
- справку об отсутствии контактов с инфекционными больными,
- прививочный сертификат (063/у),
- выписку из истории болезни,
- справку для поступающих в учебное заведение (форма 086/у),
- справку для предоставления в спортивную секцию.
Для этого в цифровой медкарте требуется открыть «Медицинские документы» — «Новая заявка на документ» и выбрать необходимый тип документа.
В приложении «Добродел» можно также посмотреть и скачать медицинские результаты исследований. Пользователи «Добродела» уже воспользовались медкартой свыше 4,3 млн раз, а также вызвали врача на дом более 717 тыс. раз.
Скачать мобильное приложение «Добродел» можно по ссылке.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.
Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.
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