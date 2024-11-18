Почти 2,5 млн заплатят нарушители за сброс мусора у контейнерных площадок Истры
Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
В Подмосковье выявлять сброс отходов из автомобилей рядом с контейнерными площадками инспекторам министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области помогают камеры системы «Безопасный регион». Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
С начала лета на территории Истры зафиксировано 135 нарушителей, которые оставляют мусор рядом с баками на контейнерных площадках. Порядка 60 нарушений связаны выбросом строительных и крупногабаритных отходов.
Часто от несанкционированного сброса мусора страдают пункты накопления ТКО соседнего поселка, в котором не проживает нарушитель.
В городском округе Истра больше всего нарушений произошли по адресам:
- д. Веледниково, ул. Живописная, д. 14А;
- д. Обушково, д. 53;
- д. Борзые, ул. Центральная;
- с. Павловская Слобода, ул. Красная Слободка.
Сумма штрафов, выписанных водителям составила 2,5 млн руб.
Если вы стали свидетелем незаконного сброса мусора:
- нужно открыть «Народный инспектор» в приложении «Добродел»;
- выбрать категорию нарушения;
- зафиксировать на видео факт сброса с фиксацией номера транспортного средства.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.
«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.