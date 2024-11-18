Почти 2,5 млн заплатят нарушители за сброс мусора у контейнерных площадок Истры

В Подмосковье выявлять сброс отходов из автомобилей рядом с контейнерными площадками инспекторам министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области помогают камеры системы «Безопасный регион». Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

С начала лета на территории Истры зафиксировано 135 нарушителей, которые оставляют мусор рядом с баками на контейнерных площадках. Порядка 60 нарушений связаны выбросом строительных и крупногабаритных отходов.

Часто от несанкционированного сброса мусора страдают пункты накопления ТКО соседнего поселка, в котором не проживает нарушитель.

В городском округе Истра больше всего нарушений произошли по адресам:

д. Веледниково, ул. Живописная, д. 14А;

д. Обушково, д. 53;

д. Борзые, ул. Центральная;

с. Павловская Слобода, ул. Красная Слободка.

Сумма штрафов, выписанных водителям составила 2,5 млн руб.

Если вы стали свидетелем незаконного сброса мусора:

нужно открыть «Народный инспектор» в приложении «Добродел»;

выбрать категорию нарушения;

зафиксировать на видео факт сброса с фиксацией номера транспортного средства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.