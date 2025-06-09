Почти 24 тыс дефектов на детских площадках устранили в Подмосковье с начала года

С наступлением летнего сезона и началом каникул детские игровые площадки становятся пространством для активного отдыха, именно здесь ребята проводят большую часть свободного времени. Специалисты министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области регулярно проводят инспекции за их состоянием и в случае выявления дефектов направляют для оперативного устранения коммунальным организациям, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, с начала года на территории региона проведена работа по приведению в нормативное состояние детских игровых зон. Всего устранено порядка 24 тыс. дефектов, среди которых:

3 182 дефекта качелей;

2 695 дефектов горок.

Качели и горки — важные элементы детских площадок. Их исправное состояние напрямую влияет на безопасность юных жителей.

Сообщить о замечаниях в содержании ДИП в своем дворе можно, обратившись в территориальные отделы министерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.