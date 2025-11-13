Почти 200 руководителей в сфере ЖКХ Подмосковья поучаствовали в стратегической сессии

В областном правительстве прошла стратегическая сессия «Вызовы и антикризисные приоритеты в сфере ЖКХ: от диагностики к действию» для руководителей ресурсоснабжающих предприятий и заместителей глав муниципалитетов по ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Открыл сессию Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

«Сейчас проекты по модернизации ресурсоснабжающих организаций приоритетны для региона. Наш Мособлводоканал в ближайшие 3 месяца станет пилотной площадкой для внедрения новых практик. Также особое внимание уделяем совершенствованию тарифной политики РСО — работаем над сбалансированными решениями, которые обеспечат финансовую устойчивость организаций и при этом сохранят доступность услуг для жителей. Для вас стартует обучение, но это только начало большой работы. Цель — не просто отчитаться, а добиться реального эффекта: роста зарплат и технической оснащенности предприятий» — обратился к участникам Владислав Мурашов.

Для участников выступили почетные гости — эксперты отрасли и раскрыли темы:

снижения неэффективных расходов

внедрения цифровых сервисов для контроля реализации финансово-хозяйственной деятельности РСО

применение энергосберегающих технологий как способа выхода из кризиса.

Далее участников поделили на 12 команд для практической бизнес-игры, в рамках которой они создавали дашборд ключевых слабых точек и их решений по направлениям:

аварийность и взаимодействие служб;

тарифы и Финансовая прозрачность;

плановый ремонт и подготовка к зиме;

работа с населением и обратная связь;

долги и платежная дисциплина;

кадры и современные компетенции.

Стратсессия организована совместно с учебным Центром региона. Мероприятие дало старт программе обучения «Антикризисное управление в сфере городского хозяйства» для управленцев в ЖКХ, которое продлится до конца декабря.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с „Газпромом“ позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.