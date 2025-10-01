Почти 2 тыс предостережений вынесли управляющим компаниям Подмосковья в сентябре

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области подвело итоги профилактических мероприятий сентября. В ходе проверок организациям региона было объявлено 1 731 тыс. предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Виды надзора:

региональный государственный лицензионный контроль за предпринимательской деятельностью по управлению многоквартирными домами — 1 083 предостережения;

региональный государственный жилищный надзор — 455;

муниципальный контроль в сфере благоустройства — 176;

региональный государственный экологический надзор — 17.

Наибольшее количество предостережений получили организации следующих городских округов:

Серпухов — 110;

Мытищи — 108;

Красногорск — 89;

Королев и Наро-Фоминск — по 88 предостережений в каждом.

Профилактические мероприятия направлены на повышение качества обслуживания многоквартирных домов и предотвращение нарушений обязательных требований в сфере ЖКХ Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и «Добродела», и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.