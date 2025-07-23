Почти 19 тыс МКД осмотрели инспекторы Минчистоты Подмосковья в преддверии холодов

На территории Московской области продолжается подготовка многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду. Ежедневно порядка 100 инспекторов проводят осмотры примерно 300 МКД. Все выявленные нарушения фиксируют в мобильном приложении и передают в единую диспетчерскую службу, откуда информация направляется в управляющие организации для устранения в установленные сроки. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

На сегодняшний день осмотрели порядка 19 тыс. многоквартирных домов региона.

Для получения паспорта готовности каждый дом проходит комплексную проверку:

обследование состояния дымоходов и вентиляционных каналов;

проверка систем ВДГО;

опрессовка систем отопления;

утепление трубопроводов;

восстановление температурно-влажностного режима;

ремонт стен, крыш, фасадов, окон и дверей;

гидроизоляция подвалов и чердаков.

Также для систематизации осмотров разработан специальный чек-лист, включающий 12 основных позиций.

«В рамках подготовки к отопительному сезону наши инспекторы проводят комплексную проверку многоквартирных домов. Внимание уделяется всем ключевым системам жизнеобеспечения. Наша задача — убедиться в полной готовности жилого фонда к работе при низких температурах. Важно выявить и устранить все возможные неполадки еще до начала отопительного периода. Работу продолжаем в усиленном режиме. Сейчас — это приоритет», — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Работа по подготовке жилищного фонда к зимнему периоду продолжается в активном режиме под постоянным контролем профильных ведомств региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что улучшение качества предоставляемых услуг ЖКХ населению — это стратегическая задача.

«Первый доклад у нас — это трансформация ресурсоснабжающих организаций. Суть заключается в следующем: разработаны стандарты, которые мы сейчас внедряем. И если присутствующие здесь, а также ваши коллеги — те, кого вы ставите <…> (в качестве — ред.) руководителей ресурсоснабжающих организаций, — окажутся адекватными, будут работать по-современному, то реагирование и качество услуг населению существенно улучшатся», — сказал Воробьев.

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