Почти 1,5 тыс тонн стекла отобрали на подмосковном КПО «Восток» за январь

Стеклянная тара — лидер по выборке вторсырья. На комплексе по переработке отходов «Восток» за смену отбирается порядка 50 тонн этой фракции. Всего с начала января около 1 500 тонн стекла было отобрано из общего потока отходов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

На КПО стеклянные изделия сортируются по цветам — специалисты отделяют прозрачное, зеленое и коричневое стекло. Каждое из них считается самостоятельной фракцией. Весь выбранный объем отправляется на подмосковные заводы-переработчики. В зависимости от нужд предприятия могут забирать исключительно прозрачную тару либо только зеленую. Некоторым требуется весь цветовой микс.

Сферы применения переработанного стекла:

В основном оно используется для изготовления стекловаты и средств фильтрации воды.

Кроме этого, активное применение вторсырье находит в декоре — витражи, изделия для украшения фасадов зданий или ландшафтного участка — все это продукты вторичного использования стеклотары.

В том числе оно применяется и в благоустройстве. Например в строительный материал — тротуарную плитку, кроме классических составляющих — цемента, щебня и песка, добавляют и стеклянную крошку.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.