Петербурженка получила 100 тыс руб в качестве компенсации за падение на льду

сегодня в 18:42

В Санкт-Петербурге коммунальная служба выплатила девушке 100 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба за падение на обледенелой дорожке, сообщает «Бриф24» со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.

В феврале 2025 года юная жительница Северной столицы, поскользнувшись, упала на тротуаре возле дома № 28 по улице Демьяна Бедного.

В результате падения 16-летняя школьница получила ушибы.

В ходе проверки выяснилось, что это произошло из-за ненадлежащего содержания придомовой территории. По иску прокурора Калининского района с организации взыскали 100 тысяч рублей в пользу пострадавшей в качестве компенсации морального вреда.

