Первый замглавы Реутова проверил соблюдение стандартов уборки снега

Первый заместитель главы Реутова Алексей Ковязин совместно с профильными специалистами провел обход дворов на улицах Победы и Новая. Прежде всего они проверили качество уборки дворовых территорий от снега, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Алексею Ковязину рассказали о стандартах зимней уборки. Так, например, входные группы жилых домов должны очистить от снега и наледи до 8:00, лестницы и спуски — до 9:00, тротуары вдоль дома — до 11:00, а пешеходные дорожки — до 18:00.

Детские и спортивные площадки по нормативам должны быть убраны в течение 72 часов после окончания снегопада. Допускается складировать снег в течение трех суток на парковочных карманах, вывезти его нужно будет за неделю.

Напомним, в Реутове 178 дворников выходит на уборку 165 дворовых территорий ежедневно с шести утра. По нормативам, каждый из них может зимой очистить 1600 квадратных метров. В уборке помогают 13 ручных роторов и 25 тракторов с отвалами и щетками. Кроме того, для борьбы с гололедицей запасено 200 тонн технической соли. В случае снегопадов коммунальщики работают в усиленном режиме, без выходных и перерывов.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе „валять дурака“, работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.