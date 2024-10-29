Перебои в подаче электроэнергии устранили свыше чем в 1,6 тыс МКД Подмосковья

Перебои в подаче электрической энергии — распространенная ситуация, с которой могут столкнуться жители многоквартирных домов. Причины могут быть различные: неисправность в электрических сетях, резкое увеличение потребления, износ оборудования в МКД или аварийная ситуация, сообщает пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Согласно жилищному законодательству, отключение электроэнергии не должно превышать 2 часов, если имеется 2 независимых источника питания. В случае отсутствия резервного источника допускается отсутствие электроснабжения до суток.

Под контролем инспекторов Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области управляющие компании устранили перебои в подаче электроэнергии более чем в 1,6 тыс. МКД региона с начала текущего года.

В случае возникновения проблем с подачей электроэнергии — следует обратиться в свою управляющую организацию.

Жители Подмосковья могут оставить заявку по номеру 122*4, где трубку снимет робот Женя. В экстренных случаях он перенаправит звонок на оператора, а слова «авария» и «тепло» автоматически отправят информацию в диспетчерскую службу.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе „валять дурака“, работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.