Парк спецтехники «Россети Московский регион» пополнился новыми автомобилями

10 сентября в управление автотранспорта филиала «Россети Московский регион» — «Московские кабельные сети» прибыли 14 транспортных единиц, еще три пополнят парк в ближайшее время, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Всего с начала года компанией закуплено более 150 автомобилей разного назначения. В частности, дизель-генераторные установки на время проведения ремонтных работ в кратчайшие сроки обеспечивают потребителей электроснабжением. Малогабаритные экскаваторы являются незаменимыми помощниками в проведении земельных, погрузочно-разгрузочных работ и перевозки. Они обладают отличной маневренностью в условиях плотной городской застройки.

«В компании проводится планомерная работа по обновлению парка спецтехники в рамках программы реновации и инвестиционной программы «Россети Московский регион». Новая техника распределяется во все филиалы компании. Машины комфортные, безопасные, что делает работу производственного персонала еще эффективнее», — отметил руководитель дирекции транспортного обеспечения компании «Россети Московский регион» Иван Фурцев.

Новая спецтехника сочетает в себе отличные ходовые качества, неприхотливость в эксплуатации, обладает хорошими техническими характеристиками и является незаменимым помощником в обеспечении надежного электроснабжения потребителей.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.