Отключение света запланировано в округе Чехов 13 ноября

Энергетики Чеховского РЭС филиала ПАО «Россети Московский регион» — «Южные электрические сети» 13 ноября проведут плановые работы по повышению надежности электроснабжения в г. о. Чехов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В связи с этим 13 ноября планируется отключение электроэнергии в населенных пунктах г. о. Чехов: д. Бершово, д. Васькино, п. Васькино, д. Голыгино, с. Мелихово, д. Оксино, д. Плешкино.

Энергетики произведут отключение на период не более двух часов в промежутке с 9:00 до 18:00 для проведения работ на энергооборудовании.

Проводимые мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей и позволят избежать случаев аварийного отключения электроэнергии в будущем.

Для уточнения информации можно обратиться на сайт ПАО «Россети Московский регион» в раздел «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии» 8 (800) 220-0-220. В этом же разделе можно подписаться на бесплатные смс и/или e-mail уведомления о плановых отключениях.

Чеховский РЭС филиала ПАО «Россети Московский регион» — «Южные электрические сети» приносит свои извинения за доставленные неудобства.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.