Отключение электричества запланировано в Долгопрудном 6 ноября

В связи с этим 6 ноября 2024 г. планируется отключение электроэнергии в следующих микрорайонах г. о. Долгопрудный: мкр. Павельцево; мкр. Хлебниково; тер. ДНТ Электросвет (Хлебниково); мкр. Шереметьевский.

Энергетики произведут отключение на период не более 2 часов в промежутке с 12:00 до 14:00 для неплановых работ по устранению дефектов и неполадок оборудования.

Проводимые мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей и позволят избежать случаев аварийного отключения электроэнергии в будущем.

Для уточнения информации можно обратиться на сайт ПАО «Россети Московский регион» в раздел «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии» 8 (800) 220-0-220. В этом же разделе можно подписаться на бесплатные смс и/или e-mail уведомления о плановых отключениях.

На территории Московской области за повышение энергетической эффективности отвечает министерство энергетики. Ведомство четвертый год подряд реализует программу повышения надежности электроснабжения потребителей, в рамках которой проходят ремонт, реконструкция и строительство энергообъектов. За это время удалось повысить качество электроснабжения в среднем на 20%. Ежегодно Минэнерго старается увеличивать число муниципалитетов, охватываемых программой. Акцент делается на населенных пунктах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.