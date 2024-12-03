Опыт Подмосковья в сфере жилнадзора представили на форуме в Санкт-Петербурге

Всероссийский форум капитального ремонта и эксплуатации жилищного фонда прошел в Санкт-Петербурге. Он стал площадкой для обсуждения стратегических направлений развития сферы ЖКХ и объединил представителей отрасли из более чем 90 субъектов Российской Федерации, сообщает пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

В рамках круглого стола обсудили вопросы эффективности деятельности органов государственного жилищного надзора и надлежащего обеспечения качественной эксплуатации жилищного фонда.

Заместитель Председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов отметил, что дискуссии, которые прошли в рамках форума стали хорошим стимулом к выработке новых практик и их применения в Подмосковье. Представилась возможность познакомиться с нововведениями других регионов, обменяться опытом. Поделились с коллегами практикой внедрения электронного голосования собственников, методами обеспечения газовой безопасности, а также статистикой привлечения к ответственности управляющих организаций.

Часть мероприятия прошла в интерактивном формате: гости от регионов в командах смогли найти решения важных вопросов отрасли.

В завершении форума участники подвели итоги, наметили планы по развитию и совершенствованию законодательной базы отрасли, а также поделились впечатлениями о мероприятии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.