сегодня в 11:10

Онлайн-запись в офисы МосОблЕИРЦ станет доступна во всех округах Подмосковья

Уже сейчас на сайте расчетного центра жители Балашихи, Бронниц, Видного, Волоколамска, Воскресенска, Дмитрова, Жуковского, Люберец, Мытищ, Одинцово, Раменского, Реутова, Химок, Щёлково и Фрязино могут заранее записаться на прием, передает пресс-служба МосОблЕИРЦ.

До конца августа онлайн-запись станет доступна для жителей всего Подмосковья.

Это удобная возможность для тех, кто любит точно планировать и экономить время.

Как записаться:

• На сайте МосОблЕИРЦ нажмите кнопку «Запишись онлайн», выберите город, офис, дату, время и тему обращения.

• На вашу электронную почту придёт письмо с PIN-кодом.

• При визите в офис введите PIN-код в терминале электронной очереди, получите талон.

• Вы будете обслужены первым же освободившимся менеджером.

Посетить МосОблЕИРЦ по-прежнему можно без записи. Адреса и режим работы офисов указаны на сайте расчётного центра.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.