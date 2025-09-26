Онлайн-запись в офисы МосОблЕИРЦ стала доступна в 27 округах Подмосковья

Жителям Клина, Королева, Коломны, Котельников и Красногорска стала доступна онлайн-запись в клиентские офисы МосОблЕИРЦ. Заранее записаться на прием можно на сайте расчетного центра — выбрать дату, время визита и получить обслуживание без ожидания, передает пресс-служба компании.

Новый сервис особенно удобен для тех, кто любит точно планировать и экономить время. Ранее такая возможность появилась еще в 22 округах. Проверить, доступна ли запись в вашем городе, можно по ссылке.

Как записаться:

• На сайте МосОблЕИРЦ нажмите кнопку «Запишись онлайн», выберите город, офис, дату, время и тему обращения.

• На вашу электронную почту придет письмо с PIN-кодом.

• В офисе просто введите PIN-код в терминале электронной очереди, получите талон — и Вас обслужит первый освободившийся менеджер.

В ближайшее время онлайн-запись станет доступна во всех округах Подмосковья.

Посетить МосОблЕИРЦ по-прежнему можно без записи. Адреса и режим работы офисов указаны на сайте расчетного центра.

В регионе реализуют пилотный проект по переводу документации по теплу в электронный вид. Поддерживаемый федеральным правительством проект затрагивает 5 городских округов — Одинцовский, Балашиху, Подольск, Мытищи и Можайский.

«Раньше параметры котельных хранились в огромных бумажных журналах, а сегодня они заносятся в компьютер. В случае возникновения какой-нибудь неполадки параметр сразу же окрашивается в красный цвет, что позволяет нам принимать оперативные решения. Поэтому мы стараемся всю документацию переносить в цифру, в теплоснабжении время имеет принципиальное значение в случае возникновения чрезвычайной ситуации», — сказал Воробьев.