Округ Шаховская завершил масштабную модернизацию теплосетей

Муниципальный округ Шаховская активно готовится к предстоящему отопительному сезону, проведя масштабную модернизацию объектов теплоснабжения. Благодаря своевременному ремонту и обновлению оборудования жители района смогут спокойно пережить зиму, зная, что тепло и горячая вода будут поступать бесперебойно. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Одной из первых после капитального ремонта была запущена котельная в селе Ивашково. Здесь были заменены более 400 м трубопровода, что обеспечило стабильную подачу воды и тепла в дома более 600 жителей. Наружная и внутренняя части здания также подверглись реконструкции, став абсолютно новыми.

Еще одним важным объектом стала котельная в переулке Заречный, введенная в эксплуатацию 1 сентября. Эта котельная обеспечивает теплом и горячей водой весь микрорайон Леспромхоз. Были заменены котлы, насосы и горелки, установлены современные теплообменники и новая дымовая труба с мачтой. Дополнительно подведено холодное водоснабжение.

Все работы проводились в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры». Основная цель программы — предотвратить возможные аварии и повысить надежность системы теплоснабжения. Это позволит жителям округа Шаховская чувствовать себя уверенно даже в самые холодные дни зимы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность модернизации системы ЖКХ в регионе.

«Прошлая зима была сложной, с низкими температурами, были аварии, поэтому мы предусмотрели достаточно масштабную программу модернизации ЖКХ. Эта зона ответственности муниципальных и региональных органов власти — одна большая магистраль. Кроме того, мы реализуем концессионные соглашения в партнерстве с «Газпромом», — рассказал Воробьев.