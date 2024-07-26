Около половины МКД Балашихи получили паспорта готовности к отопительному сезону

До старта нового отопительного сезона остается всего около двух месяцев. К этому времени все многоквартирные дома должны получить паспорта готовности. В Балашихе их получили уже 910 домов. Об этом стало известно 26 июля на оперативном штабе, который провели замглавы города Максим Сидоркин и начальник управления ЖКХ администрации города Юлия Смирнова. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Еженедельно по пятницам мы проводим совещание с представителями управляющих компаний, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, а также ресурсоснабжающих организаций и регионального оператора «Хартия». Разбираем актуальные вопросы за прошедшую неделю и ставим планы на будущее. Один из таких вопросов — это подготовка жилого фонда к новому отопительному периоду. Она начинается практически сразу после окончания предыдущего сезона. За 3-4 месяца коммунальные службы должны подготовить все системы к зиме. Чтобы планово распределить эту нагрузку, существует определенная система постепенной сдачи многоквартирных домов», — сказала замначальника управления ЖКХ администрации Балашихи Анна Тришкова.

Для получения паспорта готовности к отопительному сезону управляющие организации должны выполнить определенный перечень работ — как в самих домах, так и в котельных. Так, необходимо провести промывку тепловых сетей и проведение их испытаний на плотность и прочность, установить пломбы в тепловых узлах, проверить приборы учета тепловой энергии, систем отопления и вентиляции.

Полный перечень и порядок работ указаны в федеральном законе № 190-ФЗ «О теплоснабжении», а также в приказе министерства энергетики РФ № 103 от 12.03.2013 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.