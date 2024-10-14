сегодня в 14:14

Около 900 контейнерных площадок планируют модернизировать в Подмосковье

Почти 900 контейнерных площадок модернизируют в Подмосковье в 2024–2025 годах, сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов.

«У нас идет первый проект. В этом году мы отследили почти 900 контейнерных площадок», — сказал Мурашов в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Он подчеркнул, что ключевой задачей является повышение количества мусорных контейнеров и организовать удобные подъезды мусоровозов.

Министр добавил, что в топ-10 по количеству контейнерных площадок для модернизации вошли такие муниципалитеты, как Домодедово (111), Красногорск (72), Чехов (68), Истра (68), Рузский (65), Подольск (59), Ленинский округ (58), Коломна (52), Одинцовский (52) и Солнечногорск (33).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что практику работы с проблемными контейнерными площадками надо распространить на 1 тыс. таких объектов.

«Вы знаете, что мы подробно <…> разбирали алгоритмы 100 самых проблемных контейнерных площадок для того, чтобы выработать универсальный алгоритм», — сказал Воробьев.