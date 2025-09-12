Около 8,5 тыс МКД Подмосковья перешли на электронное голосование в системе ГИС ЖКХ
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства — ГИС ЖКХ продолжает развиваться. Так, сегодня порядка 8,5 тыс. многоквартирных домов региона перешли на электронный формат голосования, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Ранее заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов отмечал, что преимущества электронного голосования заключаются в сокращении сроков организации процедуры и ее прозрачности. Работа в ГИС ЖКХ исключает возможность незаконной смены управляющей организации. Безусловно, сильной стороной также являются участие в жизни дома из любой удобной точки и снижение бумажного документооборота. Возможность провести общее собрание собственников сразу на портале появилась еще в 2020 году и, начиная с сегодняшнего дня, планируем активно внедрять ее в массовое пользование. Уже есть успешные кейсы.
На сайте ГИС ЖКХ и в мобильном приложении «Госуслуги.Дом» жители могут:
- узнать код дома — это уникальный номер дома в официальной базе данных всех адресов в России. Он позволяет системе правильно обрабатывать и отображать информацию о доме, его жителях, услугах и начислениях;
- узнать о задолженности;
- внести показания приборов учета;
- оплатить ЖКУ;
- узнать о субсидиях, льготах;
- узнать о капитальном ремонте;
- узнать о работах, услугах по дому;
- проверить лицензию УО;
- найти на карте организации, которые контролируют многоквартирные дома и поставляют коммунальные ресурсы, а также посмотреть их рейтинг.
Ключевые преимущества электронного голосования:
- недопущение фальсификации протоколов общего собрания собственников;
- исключение возможности незаконной смены УО;
- снижение количества отказов во внесении МКД в реестр.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил правительству региона во время совещания с руководителями министерств и главами муниципалитетов завершить в намеченные сроки все работы, связанные тепло- и водоснабжением жителей Подмосковья.
«Суть тепло- и водоснабжения — в тесном взаимодействии с муниципалитетами и территориями для того, чтобы все жизненно необходимые работы были завершены в срок», — заявил Воробьев.